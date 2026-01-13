Las Provincias: el laboratorio donde el peronismo redefine su supervivencia

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Las elecciones presidenciales de 2027 todavía parecen lejanas, pero en la Argentina real ya empezaron a disputarse. No en los grandes escenarios nacionales, sino en el territorio más antiguo y persistente de la política: las provincias. Allí, lejos del ruido porteño, se están acomodando las piezas que condicionarán la oferta electoral dentro de dos años. Gobernadores que buscan perpetuarse, otros que necesitan inventar herederos y varios que tensan al máximo la interpretación de las constituciones locales para seguir jugando. Todo ocurre bajo la sombra de una Corte Suprema que ya demostró, en 2023, que no siempre mira para otro lado.

El peronismo, hoy fragmentado y sin un liderazgo nacional indiscutido, vuelve a apoyarse en su vieja fortaleza territorial. Los gobernadores saben que el ciclo político iniciado con Javier Milei los obliga a replegarse, resistir y, al mismo tiempo, proyectar futuro. Algunos lo hacen con cautela; otros, con una audacia que roza el límite de la legalidad. La pregunta no es solo quién será candidato, sino si la Justicia convalidará esas ambiciones.

Axel Kicillof es, en este tablero, una figura singular. Su destino político parece despegarse definitivamente de la provincia de Buenos Aires. Sin posibilidad de reelección, su mirada está puesta en la Casa Rosada. Para eso necesita que el peronismo bonaerense no estalle antes de tiempo y que su sucesión quede ordenada. Kicillof eligió no ungir heredero, una decisión que es prudente y riesgosa a la vez. Permite competencia, pero también alimenta internas silenciosas entre intendentes que ya se miden.

En ese universo, aparecen dirigentes con peso territorial, gestión comprobable y ambiciones explícitas. No todos provienen del mismo linaje interno ni comparten idéntica concepción del poder. Ese dato no es menor: el gobernador busca continuidad política, no necesariamente continuidad orgánica. Por eso mantiene distancia con sectores que, aun siendo parte del mismo espacio, representan una forma de hacer política que ya no siente propia.

La idea de que el próximo candidato bonaerense debe ser “nacido y criado” en la provincia no es solo una consigna identitaria. Es una crítica implícita a una tradición que llevó al poder provincial a dirigentes con anclaje porteño. Es, también, una forma de decir que el conurbano quiere recuperar centralidad en la toma de decisiones.

Más al norte, La Pampa ofrece una versión más ordenada del mismo dilema. Un gobernador sin reelección posible que administra tiempos y silencios para evitar que la interna se le vaya de las manos. Allí, la disputa no es solo de nombres, sino de lealtades y rupturas recientes. El peronismo pampeano, históricamente disciplinado, atraviesa tensiones que antes resolvía puertas adentro y hoy se exponen con mayor crudeza.

La Rioja, Tucumán, Catamarca, Formosa y Salta comparten un elemento central: la elasticidad constitucional. Gobernadores que interpretan reformas recientes o situaciones pasadas como una oportunidad para seguir. El argumento suele ser técnico, jurídico, envuelto en cláusulas transitorias y fechas de entrada en vigencia. Pero el trasfondo es político: el poder no se resigna fácilmente.

La Corte Suprema aparece como un actor silencioso pero decisivo. Sus fallos de 2023 marcaron un límite que muchos creían inexistente. Desde entonces, cada intento reeleccionista carga con el riesgo de judicialización. Algunos gobernadores apuestan a que el tiempo, el contexto político o una nueva integración del tribunal jueguen a su favor. Otros avanzan igual, convencidos de que el costo de no intentarlo sería mayor.

Formosa es el caso más extremo. Una reforma que elimina la reelección indefinida pero, paradójicamente, le abre una última puerta al líder que gobierna desde hace tres décadas. Allí no hay sucesión visible ni interna organizada. El poder sigue concentrado y el futuro depende, casi exclusivamente, de la voluntad de un solo hombre.

En Salta y Tierra del Fuego, el escenario es más incierto. Reformas a medio camino, interpretaciones en disputa y una oposición que ya prepara recursos judiciales. En ambos casos, el desenlace dependerá menos de la letra fría de la ley que del clima político nacional y del humor social en cada provincia.

Así, mientras Milei gobierna con un estilo disruptivo y centralista, las provincias se convierten en el laboratorio donde el peronismo redefine su supervivencia. No hay estrategia nacional sin anclaje territorial. Y no hay proyecto de poder que no empiece, antes que nada, por asegurarse el control del propio distrito.