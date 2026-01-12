Capitanich vuelve al centro del tablero y empuja una agenda propia contra el rumbo libertario

Jorge Capitanich se consolidó como una de las principales voces opositoras en el Senado.

Impulsa reformas profundas en la medición del equilibrio fiscal y la deuda pública.

Plantea la necesidad de que el peronismo construya una agenda legislativa propia.

Identifica consensos federales en temas como energía, combustibles y previsión social.

Defiende una política exterior multilateral y critica los dobles estándares internacionales.

Rechaza la reforma laboral oficial por considerar que precariza el empleo y desfinancia el sistema social.

Tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, Jorge Capitanich emergió como uno de los senadores opositores con mayor protagonismo en el Congreso. Exgobernador del Chaco y con una extensa trayectoria política, el dirigente peronista levantó su perfil en un escenario atravesado por la aprobación del Presupuesto 2026 impulsado por el oficialismo libertario y por el inminente debate de la reforma laboral, que promete convertirse en uno de los ejes centrales del año parlamentario.

Durante el receso de verano, lejos de replegarse, Capitanich mantuvo una intensa actividad política y técnica. En su despacho, la discusión sobre el equilibrio fiscal, la deuda pública y la arquitectura normativa del Estado ocupa un lugar central. Allí conviven borradores de proyectos, esquemas contables y pedidos formales, como la solicitud de anulación de varios decretos de necesidad y urgencia vinculados al Servicio de Inteligencia Nacional. La escena refleja una estrategia clara: disputar el sentido del debate económico y político más allá de la mera reacción frente a las iniciativas del Gobierno.

El senador sostiene que la Argentina necesita una profunda reforma de sus sistemas de registro y control financiero. En su mirada, la discusión sobre el equilibrio fiscal no puede limitarse a consignas, sino que debe apoyarse en cambios estructurales en las leyes de administración financiera, sostenibilidad de la deuda y contabilidad patrimonial del sector público. Capitanich plantea la necesidad de medir no solo el stock de deuda, sino también los flujos financieros, y de actualizar normas clave que llevan más de una década sin modificaciones sustanciales. En ese marco, propone además incentivar las transacciones digitales para combatir la evasión y avanzar hacia un esquema tributario menos distorsivo.

Este impulso técnico se articula con una definición política más amplia: construir una agenda legislativa propia dentro del peronismo. Capitanich advierte que el bloque tiene dos caminos posibles: limitarse a comentar las iniciativas del Ejecutivo o asumir un rol activo como generador de propuestas. Su apuesta es la segunda. Según explica, el objetivo es consensuar un conjunto amplio de proyectos —alrededor de un centenar— que permitan al espacio dejar de actuar de forma reactiva y ofrecer alternativas concretas frente al programa oficial.

La convivencia dentro del interbloque justicialista, integrado por 28 senadores, no está exenta de tensiones, pero Capitanich cree que existen amplios márgenes de acuerdo, especialmente en temas de fuerte impacto federal. Señala como ejemplos las asimetrías en el precio de los combustibles, el esquema de subsidios energéticos y la situación de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Para el senador, estos puntos pueden convertirse en ejes de articulación transversal, capaces de unir a legisladores de distintas provincias más allá de las diferencias partidarias.

En el plano internacional, Capitanich plantea una mirada crítica sobre el nuevo orden global. Defiende una política exterior basada en el multilateralismo y la no hegemonía, y cuestiona los dobles estándares con los que, a su juicio, se evalúan los regímenes políticos según el peso relativo de cada país. Desde esa perspectiva, sostiene posiciones duras tanto frente al gobierno de Nicolás Maduro, al que califica como dictatorial por la falta de garantías electorales, como frente a otros liderazgos internacionales que, según su visión, también vulneran principios democráticos.

El debate sobre la reforma laboral aparece como otro de los frentes centrales de su acción parlamentaria. Capitanich considera que el proyecto oficial combina una reforma laboral regresiva con una reforma tributaria encubierta. Si bien reconoce que algunos incentivos a las medianas empresas podrían analizarse en un contexto de crecimiento, advierte que la flexibilización propuesta no genera empleo, debilita la negociación colectiva y desfinancia el sistema de seguridad social, las obras sociales y a las provincias. Para el senador, el trasfondo del proyecto apunta a convertir el salario en una variable de ajuste estructural del modelo económico.

Con este enfoque, Capitanich busca reposicionar al peronismo en el Congreso, no solo como fuerza de resistencia, sino como actor con capacidad de iniciativa en un escenario político fragmentado y atravesado por debates estructurales.