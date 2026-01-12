La necesidad de un gobierno proactivo y eficiente en Rafaela

Por Carlos Zimerman

Un gobierno que no gestiona efectivamente es, sin duda, un mal gobierno. Esta afirmación cobra especial relevancia en el contexto actual de muchas ciudades, incluida Rafaela, donde el estancamiento se ha convertido en una constante preocupante. Mientras el mundo avanza a pasos agigantados hacia la modernización y se adapta a nuevas realidades, un liderazgo que se aferra a métodos obsoletos y a una visión limitada del progreso está destinado a la irrelevancia. La incapacidad para anticiparse a los cambios y gestionar adecuadamente las necesidades de la población no solo denota una falta de visión, sino también un profundo desapego de la realidad.

Las transformaciones que se exigen en las comunidades son impulsadas por líderes dispuestos a escuchar y a aceptar las críticas constructivas. Aquellos que se aíslan en su autocomplacencia, creyendo que las opiniones ajenas son ataques personales, caen en un estado de narcisismo y soberbia. Esta actitud no solo obstaculiza el avance, sino que también ignora las verdaderas inquietudes de la ciudadanía. Un gobierno debe ser un reflejo de la sociedad que representa, no un espacio donde prevalezcan egos inflados y una percepción distorsionada de la realidad.

Rafaela, una ciudad con un prometedor potencial, ha experimentado un notable retraso en su desarrollo debido a administraciones que han optado por enfoques limitados. La falta de adaptabilidad y la resistencia a la innovación han situado a la ciudad en una posición desventajosa, especialmente en comparación con otras que han sabido reorientar sus recursos y políticas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Esta incapacidad se traduce en una pérdida de competitividad y una merma en la calidad de vida de sus habitantes.

La actual gestión, lejos de ser un faro de esperanza, se ha convertido en un símbolo de lentitud y miedo al cambio. Cada proyecto y obra emprendida se ve marcada por un ritmo que no responde a las exigencias de un entorno en transformación. Tomemos como ejemplo la prolongada refacción de la Plaza principal, que ha superado los seis meses de duración. En un contexto donde la planificación eficiente debería permitir la finalización en menos de dos meses, la administración actual ha mostrado una alarmante ineptitud para gestionar los recursos.

Recientemente, se han iniciado las obras en las veredas del Boulevar Santa Fe. Aunque este proyecto es necesario, los antecedentes hacen difícil mantener una perspectiva optimista. Con una proyección de finalización que se extiende hasta junio, los ciudadanos de Rafaela se ven obligados a cuestionar la capacidad de su gobierno para cumplir con los plazos y ejecutar de manera eficaz. Esta constante dilación en la concreción de obras urgentes no solo genera desánimo entre los que esperan un cambio, sino que también incrementa la sensación de descontento y frustración.

Los años que se pierden en estas gestiones ineficaces son irrecuperables. Rafaela tiene la oportunidad de reinventarse y regresar a ser un faro productivo, pero esto requerirá líderes que realmente comprendan la importancia de mirar hacia adelante. Es fundamental que los gobiernos asuman responsabilidad y se conviertan en aliados de sus comunidades, actuando con rapidez y efectividad, dejando de lado las conveniencias políticas que obstaculizan el verdadero desarrollo.

Es hora de que los ciudadanos reclamen un gobierno proactivo, dispuesto a transformar Rafaela en la ciudad moderna que anhela ser. La modernización no debe considerarse una amenaza, sino una oportunidad invaluable para construir un futuro que esté a la altura de las necesidades y aspiraciones de su población. Solo así Rafaela podrá emerger del estancamiento y recuperar su lugar como ejemplo de innovación, progreso y bienestar.