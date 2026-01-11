Postales de una ciudad sin control ni gestión

Por Lic. Lilián Koper



Todas las mañanas el microcentro de la ciudad amanece con toda la basura tirada y las bolsas rotas. Esto supone que hay alguien que, con mucho tiempo, se dedica a romper las bolsas y desparramar la basura. Y también se supone que toda la zona está llena de cámaras. Con lo cual, no el primer día, ni el segundo, pero el tercer día ya debería estar algún representante del orden público para detener el accionar de estos dañinos.

Cuando llegan los recolectores, tienen por delante un trabajo mucho más demandante, desagradable y peligroso, que es recoger con sus manos la basura desparramada.

Las preguntas son: ¿Para qué sirven las cámaras tan promocionadas por las autoridades? ¿Cuán imposible es el control de una ciudad del tamaño de Rafaela? ¿Alguien realmente está controlando? ¿Están dispuestos a imponer orden y castigar a los culpables? ¿Tenemos que resignarnos a esta nueva forma de vivir?

Ni siquiera estamos hablando del periurbano, donde la acción de los sucios que tiran su basura puede pasar más desapercibida. Estamos hablando del centro de la ciudad. Con lo cual la preocupación es mayor, ya que indica que no hay ni capacidad o intención de controlar nada.

Menos show y más gestión. No importa cuántas veces se lea y se diga.



