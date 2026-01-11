Un equipo de la sexta división inglesa eliminó al último campeón

Este sábado, el Macclesfield Town, un club de la sexta división inglesa, logró una hazaña histórica al vencer 2-1 al Crystal Palace, actual campeón de la FA Cup y equipo de la Premier League. La victoria marca la primera vez desde 1909 que un club que no pertenece a una liga elimina al defensor del título.

Fundado en 1874, el Macclesfield, que actualmente se encuentra en la mitad de la tabla de su división, sorprendió al eliminar a un rival que ocupa 117 puestos por encima en la pirámide del fútbol inglés.

El partido tuvo lugar en el Estadio Moss Rose, con capacidad para aproximadamente 5,000 espectadores, que vivieron una explosión de júbilo. La primera alegría llegó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Paul Dawson, de cabeza, anotó el primer gol tras un tiro libre.

Apenas quince minutos después del inicio de la segunda mitad, Isaac Buckley-Ricketts amplió la ventaja a 2-0 con un remate inesperado que dejó al arquero del Crystal Palace, Walter Benítez, sin opciones.

El Crystal Palace respondió en los minutos finales con un gol de Yeremy Pino, lo que generó un breve momento de esperanza, pero el Macclesfield mantuvo la ventaja y selló su sorprendente victoria.

Bajo la dirección de John Rooney, hermano del legendario Wayne Rooney, el club celebró su victoria épica, un acontecimiento que quedará registrado en la historia del fútbol inglés.