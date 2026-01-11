Thiago Almada fue sondeado por un gigante de Italia

El futuro del mediocampista argentino Thiago Almada se encuentra en duda tras perder protagonismo en el Atlético de Madrid. En las últimas horas, el club madrileño lo habría declarado transferible, lo que abre la posibilidad de su salida.

Almada, quien aspira a formar parte de la Selección Argentina para el próximo Mundial, busca una nueva oportunidad con urgencia. Varios clubes han mostrado interés, entre ellos el Napoli, según el medio italiano AreaNapoli. La institución italiana, dirigida por Antonio Conte, ha iniciado negociaciones con el entorno del jugador para evaluar su disponibilidad y condiciones.

El Atlético de Madrid, que invirtió más de 21 millones de euros por el 50% de su ficha en junio, espera recuperar parte de esa inversión. Sin embargo, una cesión o venta podría afectar el ritmo competitivo de Almada, poniendo en riesgo su participación en el certamen mundial. A pesar de esta situación, el joven futbolista mantiene el respaldo del cuerpo técnico de la Albiceleste.