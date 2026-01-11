Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria

Mientras trabaja en los planes para el 2026 de Banfield, el director técnico Pedro Troglio hizo pública su experiencia como víctima de una presunta estafa en la compra de departamentos “de pozo” en La Plata. La situación se complicó tras el cambio de propietarios de la empresa constructora a finales de 2022, lo que llevó a la paralización de las obras y a la desaparición de los fondos invertidos, dejando a muchos sin respuestas.

En una entrevista con América TV, Troglio destacó no solo su caso personal, sino el impacto más amplio sobre alrededor de 160 afectados. Aunque el entrenador explicó que su situación económica le permite afrontar la pérdida, expresó su preocupación por quienes han perdido sus ahorros: “Hay gente que quedó en situaciones límite”, afirmó.

Troglio y su esposa presentaron una denuncia contra los administradores de los fideicomisos. Según relata, fue atraído a invertir en un entorno de confianza, donde la empresa siempre había trabajado en la región. “Te invitan a una reunión de amigos… Son encantadores de serpientes”, describió sobre el proceso que lo llevó a invertir.

El DT inicialmente destinó 64.000 dólares para un proyecto que comenzaría en 2024 y posteriormente envió 93.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos, siguiendo la recomendación de los administradores. Sin embargo, a finales de 2025, los pagos prometidos cesaron y las obras se detuvieron. “En octubre dejaron de pagar la renta y nos dijeron que no podían seguir adelante”, indicó Troglio, quien agregó con frustración que no obtuvo respuestas.

La denuncia avanza en diversas fiscalías de la Provincia de Buenos Aires, donde se busca unificar los expedientes de los afectados.