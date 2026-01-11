Consejos de especialistas para adoptar hábitos más saludables y no abandonar

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN
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Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan para iniciar o retomar hábitos saludables, como el ejercicio físico, chequeos médicos de rutina y una alimentación más nutritiva. Especialistas consultados por Infobae coinciden en que esta estación, con sus condiciones ambientales y sociales favorables, se convierte en un excelente punto de partida para una vida más sana y la adopción de cambios sostenibles.

La médica especialista en Medicina Interna y Nutrición, Marianela Aguirre Ackermann, sostiene que aunque enero suele comenzar con entusiasmo, el cambio a menudo se frustra por la búsqueda de la perfección. "El verano debe usarse para organizar mejor la alimentación, en lugar de hacer dietas estrictas", afirma.

Ignacio Gutiérrez Magaldi, médico clínico y subdirector médico de la Clínica Reina Fabiola, destaca que los hábitos diarios son determinantes en la salud. "El verano mejora la salud física y mental al permitir la adopción de hábitos que pueden mantenerse a lo largo del año", explica.

Las condiciones del verano, como días más largos y mayor exposición solar, favorecen el autocuidado. Aguirre Ackermann menciona que el calor influye en las elecciones alimenticias, promoviendo la ingesta de comidas ligeras y frescas. Claudia Lescano, especialista en Medicina del Ejercicio, añade que la luz solar incrementa la producción de serotonina, mejorando el estado de ánimo y fomentando la actividad física.

Durante esta temporada, muchas personas también realizan chequeos médicos preventivos. Gutiérrez Magaldi recomienda evaluaciones de presión arterial, análisis de sangre y controles ginecológicos o prostáticos según el género y la edad, lo que permite detectar factores de riesgo de manera temprana.

Aquí algunos consejos para adoptar hábitos saludables en verano:

  1. Incluir frutas y verduras en cada comida para mejorar la saciedad.
  2. Hidratarse adecuadamente, ya que la deshidratación puede manifestarse como cansancio.
  3. Elegir alimentos de estación, que son más económicos y nutritivos.
  4. Incorporar movimiento diario de al menos 150 minutos a la semana, según la OMS.
  5. Adaptar el ejercicio a las condiciones del verano, priorizando la constancia.
  6. Mantener hábitos sostenibles, evitando la búsqueda de la perfección.
  7. Cuidar la calidad del sueño, que afecta la salud general.
  8. Buscar apoyo social y profesional para lograr un cambio duradero.
  9. Valorar los avances sin culpabilidad y centrar el foco en el proceso, no en el resultado inmediato.

Los expertos enfatizan que la clave para mantener cambios saludables está en integrar hábitos que se adapten a la vida cotidiana. Aguirre Ackermann concluye que la motivación se mantiene cuando los cambios son alcanzables, y Lescano resalta la importancia de disfrutar el proceso para que sea más fácil sostenerlos a largo plazo.

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