Nicolás Cabré y Mariano Martínez tuvieron que suspender la función de Ni media palabra

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN
La función de la obra "Ni media palabra", protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez, fue suspendida anoche en Villa Carlos Paz debido a un incidente de salud que afectó a una espectadora en la sala.

Según informaron los medios, el elenco decidió de manera preventiva suspender la función para atender a la persona afectada. Un video compartido en redes sociales mostró a los actores comunicando la decisión al público, que recibió la noticia con aplausos de pie, agradeciendo el gesto solidario.

A pesar del episodio, "Ni media palabra" sigue siendo un gran éxito en la temporada de verano en Carlos Paz. La obra marca el debut como directores de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, y ha logrado llenar la sala con un elenco que incluye a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. Actualmente, compite por la atención del público con otras producciones destacadas, incluido Pedro Alfonso, habitual triunfador en la plaza teatral.

