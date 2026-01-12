Se multiplican las personas en situación de calle en Rafaela. La Municipalidad le pone "leña al fuego"

Las personas en situación de calle en Rafaela ha dejado de ser un fenómeno esporádico y aislado para convertirse en una crisis social que parece crecer de manera sostenida. Cada día que pasa, se incrementan las denuncias de los vecinos, quienes observan con preocupación cómo propiedades desocupadas en el centro de la ciudad y en sus alrededores son ocupadas, a menudo de manera precaria, por personas que no tienen un hogar donde refugiarse.

"Mientras todos los días las personas en situación de calle se multiplican en la ciudad, la Municipalidad le pone leña al fuego y en lugar de reglar el trabajo de los lavacoches, decidió expulsarlos y con ello privarlos del único sustento que tienen para manterse ellos y sus familias"

Este problema, que ya se ha hecho habitual en los saguanes de las casas vacías, refleja una realidad difícil que afecta a una parte creciente de la población. Las calles de Rafaela, que en otro tiempo eran testigos de una vida dinámica y estructurada, se han transformado en espacios donde la vulnerabilidad se hace palpable.

La situación no solo afecta a quienes se ven obligados a vivir bajo condiciones adversas, sino que también genera un impacto en la comunidad que ve alterada su cotidianidad por la presencia de personas en situaciones críticas, muchas veces luchando contra la soledad, la enfermedad y las adicciones.

"Pretender que las personas en situación de calle sean desalojados sin un programa que contemple una solución real y efectiva, es una mirada equivocada de quienes no tienen la capacidad de abordar un verdadero problema de muy difícil solución"

Si bien es cierto que la aparición de personas en situación de calle ha sido un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos, no puede considerarse un fenómeno nuevo. Las causas son diversas e incluyen factores como la falta de empleo, el aumento del costo de vida, problemas familiares y de salud mental, y, en algunos casos, la falta de un sistema de apoyo social adecuado, pero fundamentalmente lo que se observa es la problemática de las adicciones. Sin embargo, a medida que la problemática se expande a otros barrios y áreas de Rafaela, se hace imperativo que el gobierno municipal tome cartas en el asunto de manera inmediata y efectiva.

El silencio y la inacción del Estado ante esta situación podrían tener consecuencias mucho más graves que la simple ocupación de espacios vacíos. Además, existe el riesgo de que la situación derive en un conflicto social más amplio, donde la falta de recursos y soluciones efectivas desencadene una escalada de tensiones entre vecinos y las personas en situación de calle.

"Es entendible que quienes no pueden resolver problemas menores que tiene la ciudad, no estén capacitados para abordar un problema social serio y de difícil solución en cualquier lugar de la Argentina. No se le puede pedir "peras al olmo"



Es esencial que el gobierno municipal adopte una postura proactiva, buscando no solo soluciones temporales sino estrategias a largo plazo que incluyan la creación de albergues dignos, programas de reinserción social y laboral, así como servicios de salud integral que aborden los problemas subyacentes que enfrentan estas personas. La colaboración con organizaciones no gubernamentales, empresas locales y voluntarios podría ser una vía efectiva para mejorar la situación, generando un enfoque más holístico y humano para tratar esta problemática.

La intervención no solo debe ser vista como una obligación ética, sino también como una oportunidad para fomentar un sentido de comunidad en Rafaela, donde se respete y se valore la dignidad de todos sus ciudadanos. Ignorar esta crisis significaría permitir que se profundice un problema que, si bien puede parecer distante para algunos, tiene el potencial de tocar las vidas de todos de maneras que aún no imaginamos.