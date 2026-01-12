El Club Rafaelino de Atletismo (CRAS) exige respuestas ante la situación de personas en situación de calle

Este domingo, el Club Rafaelino de Atletismo (CRAS) emitió un comunicado urgente en el que expresa su preocupación por la presencia de personas en situación de calle en las inmediaciones de sus instalaciones. Esta situación ha generado episodios de violencia, desorden e insalubridad, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de atletas, niños, familias, entrenadores y personal del club.

El comunicado señala que, a pesar de las reiteradas quejas, las autoridades policiales y de Protección Vial y Comunitaria han respondido que “no podemos hacer nada”. En su análisis, el CRAS destacó que muchas de estas personas fueron desalojadas recientemente de la Recova Ripamonti, cuestionando por qué se actuó rápidamente en ese caso y no en el presente.

El club subrayó la importancia del año 2026 para Rafaela, que albergará los Juegos Sudamericanos, y advirtió que problemas como este no son escuchados ni atendidos adecuadamente.

El CRAS pide una respuesta urgente y efectiva de las autoridades responsables para abordar esta problemática. La institución se encuentra ubicada en Av. Italia al 781.