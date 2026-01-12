Comienza una nueva entrega del refuerzo alimentario

Del lunes 19 al viernes 30 de enero de 7:30 a 12:00, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela lleva a cabo una nueva entrega de refuerzo alimentario.

La entrega se realizará tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente: el lunes 19, lo harán los documentos terminados en 0; el martes 20, en 1; el miércoles 21, en 2; el jueves 22, en 3; el viernes 23, en 4.

En tanto, el lunes 26, lo harán los documentos terminados en 5; el martes 27, en 6; el miércoles 28, en 7; el jueves 28, en 8; y el viernes 30, en 9.

Es importante aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI (última versión) y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Cabe recordar que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar y no contar con un empleo formal.