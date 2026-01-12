El programa "Castraciones en tu Barrio" llega al Ilolay

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa "Castraciones en tu Barrio" se desarrollará del lunes 12 al viernes 16 de enero, de 7:30 a 12:30 hs., en la vecinal del barrio Ilolay, ubicada en Avenida Williner 546. En el barrio San José no habrá servicio esta semana.

Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.

No es necesario solicitar turno, es por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.

El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.

En las próximas semanas visitará:

. 19 al 23/01 Guillermo Lehmann - Oroño 156.

. 26 al 30/01 Mosconi - Sgto. Cabral 685.

. 02 al 06/02 Jardín - M. Brasca 650.