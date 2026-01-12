El Hospital Penna de Bahía Blanca reclamó a la AFA $108 millones por un partido solidario

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una deuda de 108 millones de pesos relacionados con un partido solidario realizado el 22 de marzo de 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este encuentro, que reunió a miembros de la Selección Argentina mayor y Sub-20, prometió destinar la totalidad de lo recaudado para ayudar a las víctimas de inundaciones ocurridas ese año.

María del Carmen Martí, representante de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca, expuso la situación en Radio Con Vos. “Nos dijeron que se recaudaron 701 millones y solo recibimos 593. No sabemos qué pasó”, afirmó. Martí señaló que la cooperadora busca una respuesta oficial sobre la discrepancia y pidió que, si la AFA retiene el dinero, se deje constancia de ello.

La cooperadora ha intentado comunicarse con la AFA a través de llamadas y notas formales para obtener aclaraciones, pero hasta el momento no ha recibido respuestas satisfactorias.

En cuanto a acciones legales, Martí descartó esa opción, valorando la colaboración de los jugadores, pero enfatizó la necesidad de transparencia. “Queremos dejar claro que este problema es responsabilidad de la AFA y no de nosotros”, destacó, advirtiendo que la falta de claridad en el manejo de fondos podría afectar la reputación del hospital en la comunidad de Bahía Blanca.