Los Pumas 7’s se consagraron en Mar del Plata y arrancaron el año a puro título

Los Pumas 7’s aprovecharon el receso de verano para afinar su juego y sumar confianza. Este fin de semana, el seleccionado argentino participó en el Súper Seven de Mar del Plata, donde se consagró campeón sin mayores dificultades.

Durante dos días de competición, el equipo albiceleste mostró su superioridad ante todos los rivales. El primer día, lograron contundentes victorias sobre CURDA 7 y el equipo local, exhibiendo una intensidad y velocidad destacables desde el inicio.

El segundo día, los Pumas 7’s continuaron su racha triunfadora, superando con amplitud a Brasil y asegurando su lugar en la final tras vencer a Newbery sin ceder terreno.

En el partido decisivo, Los Pumas 7’s se impusieron a Uruguay con un claro 33-0, reflejando su dominio en el torneo. Los tries fueron anotados por Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (en dos ocasiones) y Sebastián Dubuc. Pedro De Haro completó el marcador con conversiones y penales.

Con el trofeo en mano, el equipo ya fija su mirada en el Circuito Mundial, comenzando por el SVNS en Singapur a finales de enero, lo que marcará el inicio de la temporada internacional.

El entrenador Santiago Gómez Cora destacó la importancia de esta planificación en función de la renovación del plantel. "Elegimos este camino por lo que dejaron los primeros torneos", señaló. También enfatizó el valor del trabajo en Pinamar, donde se enfocarán en aspectos físicos, técnicos y mentales para el año venidero.