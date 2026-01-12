El Pocho Lavezzi, envuelto en un juicio millonario por una demanda de su exasistente

Ezequiel “Pocho” Lavezzi se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser demandado por su exasistente, Martín Jorge Dominichi, quien reclama más de 500 millones de pesos por 20 años de servicio.

Dominichi, que trabajó con Lavezzi desde marzo de 2005, cuando el futbolista jugaba en San Lorenzo, se considera su “mano derecha” y ha estado presente en su vida profesional y personal, acompañándolo en ciudades como Nápoles, París y China. Entre sus funciones se incluían la coordinación de su hogar, la gestión de servicios y la realización de tareas administrativas, además de realizar depósitos y retiros de dinero.

En su demanda, Dominichi presenta como evidencia varios chats, que incluyen conversaciones sobre regalos que Lavezzi enviaba a sus parejas. Actualmente, Lavezzi se encuentra en Punta del Este, donde recientemente participó en un partido de fútbol playa con figuras destacadas del deporte, aunque no ha hecho comentarios sobre la demanda.