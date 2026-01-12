Colapinto confirmó el romance con una actriz internacional

Colapinto confirmó el romance con una actriz internacionalESPECTÁCULOAna COHEN
Franco Colapinto, piloto de automovilismo argentino, reveló su romance con la actriz Maia Reffico a través de un post en sus redes sociales. En la publicación, Colapinto mostró cómo disfruta de sus vacaciones y acompañó la imagen con la frase: “¡Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’!”.
Los seguidores rápidamente vincularon sus palabras con un reciente comentario de Reffico, quien escribió: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento” en su propio post. Además, ambos se siguen en Instagram, corroborando su cercanía.
Maia Reffico, nacida en Boston, se mudó a Argentina a los siete años y estudió en un colegio artístico. A los 15, regresó a Estados Unidos, donde ha construido una exitosa carrera actoral, participando en series como Kally’s Mashup y Una Maniobra Arriesgada, así como en el musical Evita en Broadway, donde se destacó como la Evita más joven.