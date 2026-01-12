Juliana Awada rompió el silencio tras su separación de Macri

Mauricio Macri y Juliana Awada han anunciado su separación tras 15 años de matrimonio. La empresaria compartió uncomunicado en sus redes sociales, en el que expresó que esta decisión fue difícil y requiere un proceso íntimo.

“Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y tomaremos una pausa para transitarla con respeto y calma”, indicó Awada, quien también señaló que se alejará de las redes sociales para enfrentar el duelo de la separación.

Actualmente, se encuentra de vacaciones con su familia en la Patagonia, donde ha compartido algunas fotos recientes. Hasta el momento, el expresidente Macri no ha realizado declaraciones sobre el tema.