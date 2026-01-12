El régimen de Venezuela dijo haber liberado a 116 presos políticos durante los últimos días

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen de Venezuela dijo haber liberado a 116 presos políticos durante los últimos días, medida que fue anunciada la semana pasada tras el derrocamiento del ex dictador, Nicolás Maduro.



Sin embargo, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos señalaron que solo han podido confirmar alrededor de 40 excarcelaciones hasta el momento, siendo 24 de ellas realizadas durante la madrugada. Estas ONG advirtieron que las cifras oficiales difieren de sus verificaciones y continúan monitoreando el desarrollo de estas liberaciones.



El ministerio aseguró que este proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte del despacho, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante el pasado mes de diciembre de 2025.

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, según un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X. Entre las personas excarceladas se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, quienes permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1.



De acuerdo con la información recogida por Foro Penal en la red social X, en el centro penitenciario La Crisálida se produjo la excarcelación de nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra. En el penal El Rodeo 1, la cifra de liberados ascendió a quince, entre ellos Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (de nacionalidad italiana), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

Según el mensaje del Foro Penal en la plataforma X, la organización se encuentra “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”.

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal solo había confirmado la excarcelación de diecisiete presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización. Entre los nombres que figuraban en la lista de excarcelados hasta entonces, se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

El régimen venezolano, encabezado actualmente por Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el inicio de la liberación de un número significativo de presos políticos. La medida se produjo tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos en un operativo militar en suelo venezolano.

CON INFORMACION DE INFOBAE.