El romántico posteo de Indiana Cubero con Thiago Silvero

En el bullicioso mundo del espectáculo argentino, la familia Neumann-Cubero ha sido objeto de numerosos escándalos y romances. Sin embargo, en esta ocasión, Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, acapara la atención por razones diferentes. Desde mediados de diciembre, la joven de 17 años hizo pública su relación con Thiago Silvero, defensor del club Vélez Sarsfield, y recientemente celebró su aniversario de noviazgo con un emotivo mensaje en redes sociales que generó revuelo.

Lejos del ruido mediático, Indiana optó por una aproximación genuina para conmemorar su relación. A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía que había publicado previamente Silvero, en la que se les ve abrazados y sonrientes. El futbolista escribió: “1+ te amo”, lo que señala que celebran un mes más juntos. Por su parte, Indiana respondió: “Te amo. Por muchos más”, un gesto que captó la atención de amigos, seguidores y del ambiente del espectáculo.

Aunque hasta ahora habían mantenido un perfil bajo, este aniversario marcó un cambio, y ambos comenzaron a mostrarse más abiertos sobre su relación. La identidad de Thiago, de 19 años, ha suscitado un creciente interés en los medios. Originario de San Fernando, Buenos Aires, Silvero se encuentra actualmente en el plantel de Primera División de Vélez, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino. En el último Torneo Apertura 2025, participó en once partidos y sumó 483 minutos en cancha, además de destacarse en la Reserva.

Un aspecto que ha llamado la atención es el paralelismo entre Thiago y su suegro, Fabián "Poroto" Cubero, quienes comparten la misma posición de defensor. Cubero, ídolo del Vélez, disputó 633 partidos y cosechó siete títulos con el club, siendo parte clave de la historia familiar que comenzó en el mismo estadio.

Desde pequeño, Thiago soñó con el fútbol profesional, empezando en un club de baby futbol llamado Deportivo Tigre. Recientemente, firmó la renovación de su contrato con Vélez hasta 2028, expresando su emoción en Instagram: “Contento de renovar este vínculo. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”.

Además de su progreso en Vélez, Silvero se destacó en la Selección Argentina Sub-20, enfrentando a los mejores talentos de su categoría. Un hito en su carrera fue conocer a Lionel Messi, un momento que celebró en sus redes y que resonó tanto entre compañeros como entre seguidores.

Mientras tanto, Indiana se establece como una joven influyente que elige la autenticidad y el amor en un mundo de exposición constante. Su relación con Silvero demuestra que, aunque pertenezcan a una familia con un apellido célebre, es posible trazar un camino propio y disfrutar de los momentos significativos de la adolescencia.