Las mejores frutas para comer antes de entrenar

Un enfoque recomendado por la ciencia de la nutrición deportiva sugiere que consumir frutas antes de entrenar puede mejorar el rendimiento sin causar pesadez. Esta estrategia es particularmente útil en sesiones de intensidad moderada a alta.

El rol de los carbohidratos

Los carbohidratos son esenciales como fuente de energía para los músculos durante el ejercicio. Investigaciones indican que su ingesta antes de entrenar puede optimizar el rendimiento, especialmente en actividades de larga duración. Esto se debe a que los azúcares en la fruta elevan los niveles de glucosa en sangre, proporcionando combustible inmediato al organismo.

Un estudio publicado en el International Journal of Sport Nutrition resalta la importancia de elegir frutas de rápida digestión, lo que minimiza el riesgo de malestar durante el entrenamiento.

Frutas recomendadas

Según la ciencia deportiva, algunas frutas son ideales para consumir antes de una sesión de entrenamiento:

Banana : Rica en carbohidratos simples y potasio, es eficaz para prevenir calambres y se recomienda consumirla entre 30 y 60 minutos antes de ejercitarse.

Sandía : Su alto contenido de agua y carbohidratos la convierte en una excelente opción para la hidratación y energía rápida.

Cítricos (como la naranja) : Aportan carbohidratos y vitamina C, ofreciendo tanto energía como beneficios para la hidratación.

Berries (arándanos, frutillas, etc.): Aunque pequeñas, son ricas en nutrientes y carbohidratos, proporcionando energía sostenida y antioxidantes.

Momento y tolerancia

El tiempo de ingesta es crucial: consumir frutas entre 30 y 60 minutos antes del ejercicio permite que los azúcares naturales sean absorbidos y estén disponibles como combustible. Además, las frutas con un índice glucémico medio a bajo ofrecen una energía más estable, mientras que las de mayor índice glucémico proporcionan un impulso rápido. Sin embargo, la tolerancia individual varía, por lo que es importante conocer qué frutas se digieren mejor para cada persona.