El destino turístico de Argentina que quedó seleccionado entre los 10 mejores del mundo

Mendoza ha sido seleccionada como uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo para 2026, según un ranking de la revista internacional Time Out. Este reconocimiento posiciona a Argentina en el mapa turístico global y destaca el potencial económico de la región.

La provincia se ubica en el sexto lugar de la lista, destacándose por su gastronomía, paisajes montañosos y ofertas de turismo de aventura, superando a diversos destinos en Europa, Asia y Oceanía. Time Out describe a Mendoza como una de las capitales vitivinícolas más relevantes del mundo, señalando áreas clave como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, reconocidas por la producción de Malbec de fama internacional.

Además del enoturismo, la revista resalta las múltiples actividades al aire libre que ofrece Mendoza, que incluyen cabalgatas en la Cordillera de los Andes, senderismo, rafting y una gastronomía que fusiona productos locales con cocina de autor.

La inclusión de Mendoza en el ranking se debe a su capacidad para ofrecer experiencias integrales durante todo el año. La infraestructura turística, el crecimiento del turismo sustentable y la alta calidad de sus servicios fueron factores determinantes. Asimismo, el reconocimiento pone de relieve la influencia de la gastronomía mendocina, con bodegas y restaurantes premiados que integran paisaje e identidad local en su oferta.