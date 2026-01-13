Se espera una sesión "caliente" para la extraordinaria de hoy

El Ejecutivo de Rafaela convocó una sesión extraordinaria, la primera durante el receso de verano, para abordar la remodelación de la Terminal de Ómnibus, un proyecto urgente ante la proximidad de los Juegos ODESUR. El acuerdo ratifica el convenio entre la Municipalidad y Carlos Alberto Cassinerio, concesionario de la terminal, para mejorar la infraestructura del deteriorado edificio. La Municipalidad ya había comunicado este acuerdo, que requiere aprobación legislativa, y funcionarios del Ejecutivo explicaron los detalles en el Concejo.

El proyecto dispone que la Municipalidad mantendrá la posesión de áreas de la terminal hasta 2029 y asumirá, a su costo, la reparación de aproximadamente 580 metros cuadrados de calzada en las vías de ingreso y egreso. A cambio, la Municipalidad realizará obras de mejora en la infraestructura por un valor superior a $100 millones y proporcionará 400 litros de pintura para la fachada, mientras que el concesionario cubrirá los gastos de mano de obra. Todos los trabajos deben culminar antes del 31 de julio, en vista de los Juegos ODESUR.

Creación de áreas de desarrollo prioritario

Otro tema en la agenda es el proyecto de ordenanza para crear Áreas de Desarrollo Prioritario (A.D.P.), orientado a promover inversiones y gestionar el crecimiento urbano. Estas áreas abarcan terrenos dentro del perímetro urbano que carecen de urbanización. La intención es usar mecanismos tributarios y urbanísticos para facilitar la creación de lotes urbanizados, especialmente para familias que buscan vivienda propia.

Sin embargo, el bloque libertario se opone al proyecto, argumentando que las tasas podrían alcanzar hasta el 500% para propietarios que no firmen un convenio de desarrollo, lo que consideran una penalización en lugar de un incentivo.

Implementación de cortinas forestales

El concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto para establecer un plan de cortinas forestales en Rafaela, que funcionarán como rompevientos y contribuirán a la belleza urbana. Aunque el Municipio no ha definido aún las ubicaciones exactas, se busca asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto, establecido en una ordenanza de 13 artículos.

Proyecto de nueva alcaldía

El Partido Justicialista intenta detener la construcción de una nueva Alcaldía en el norte de la ciudad, tras el avance del proyecto por parte de la Provincia. Aunque el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la obra está en proceso, el nuevo proyecto propone un emplazamiento fuera del área urbana, argumentando preocupaciones sobre el impacto que tendría en la comunidad.

La discusión sobre la reubicación de la Alcaldía ha sido intensa; en sesiones anteriores, el oficialismo logró aprobar el uso de terrenos del actual Refugio Municipal de Animales, pero la reciente propuesta del PJ invita a replantear la localización.

Comisiones externas

Finalmente, se presentó un proyecto de resolución para derogar la designación de ediles en Comisiones Externas, adecuándose a la nueva composición del Concejo Municipal.