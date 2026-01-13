El Municipio puso en funcionamiento nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad

La Municipalidad de Rafaela puso en funcionamiento nuevos dispositivos de videovigilancia en distintos sectores de la ciudad, reforzando el sistema de prevención y monitoreo mediante la instalación de tres cámaras en la intersección de Joaquín V. González y Jaime Ferré y la activación de una cámara en la Plaza Eva Perón.

En el cruce de Joaquín V. González y Jaime Ferré se colocaron dos cámaras fijas y un domo, lo que permite una cobertura integral del sector, con capacidad de seguimiento, rotación y acercamiento ante situaciones que requieran control específico. Este punto es estratégico por su alta circulación y su entorno barrial, por lo que la incorporación de tecnología de monitoreo representa una herramienta clave para la prevención del delito y el orden urbano.

Por su parte, ya se encuentra en pleno funcionamiento la cámara ubicada en la esquina de la Plaza Eva Perón, uno de los principales espacios públicos del sector, donde diariamente se desarrollan actividades recreativas, deportivas y de encuentro comunitario. La incorporación de este dispositivo permite mejorar la vigilancia y brindar mayor tranquilidad a las familias, vecinos y comerciantes de la zona.

Estas acciones forman parte del plan integral de seguridad que impulsa el Municipio, que incluye la expansión permanente del sistema de cámaras, la articulación con la Guardia Urbana Rafaela y las fuerzas de seguridad, y el uso de tecnología para fortalecer la prevención, la detección temprana y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.