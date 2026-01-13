Xabi Alonso dejó de ser el DT del Real Madrid tras perder el clásico

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo. La decisión se produce tras la derrota del equipo por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España el domingo. La destitución fue acordada de mutuo acuerdo entre el club y el entrenador.

En un comunicado oficial, el Real Madrid destacó el vínculo histórico de Alonso con la institución y expresó que “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo”. Además, el club agradeció su trabajo y el de su cuerpo técnico, deseándoles éxito en sus futuros proyectos.

Álvaro Arbeloa nuevo entrenador del equipo

Poco después del anuncio de la salida de Alonso, el Real Madrid confirmó a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador. Arbeloa, quien ha estado al frente del Castilla desde junio de 2025, ha desarrollado su carrera como entrenador en la cantera del club desde 2020.

El exdefensor ha logrado varios éxitos en las divisiones juveniles, incluyendo un triplete con el Juvenil A en la temporada 2022-2023. Como futbolista, Arbeloa formó parte del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos y ganando ocho títulos, incluidas dos Copas de Europa. También fue miembro de la selección española que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Con esta decisión, el Real Madrid apuesta por un técnico de la casa para iniciar una nueva etapa tras la reciente derrota contra su archirrival.