Luciano Benavides perdió el liderazgo en motos y cayó al tercer puesto tras una mala etapa en el Dakar

El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) ha cedido el liderazgo en la categoría de motos del Rally Dakar, tras finalizar en la tercera posición en la novena etapa, que recorrió 418 kilómetros. El ganador de esta etapa fue Tosha Schareina (Monster Energy Honda), quien completó el recorrido en 3 horas, 45 minutos y 42 segundos.

Schareina se impuso con ventaja, superando al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) por 4 minutos y 35 segundos, y al sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM) por 4 minutos y 50 segundos. Ricky Brabec (Monster Energy Honda) terminó en la cuarta posición, mientras que Benavides perdió 11 minutos y 50 segundos.

Con este resultado, Sanders retoma la delantera en la general, con una ventaja de 6 minutos y 24 segundos sobre Brabec y 7 minutos y 5 segundos sobre Benavides. Schareina se coloca en el cuarto lugar, a 15 minutos y 28 segundos, mientras que el chileno Ignacio Cornejo (Hero Motosports) ocupa el sexto lugar, a más de una hora del líder.

Esta etapa marcó la mayor diferencia entre los primeros competidores desde el inicio del rally, consolidando a Sanders como un favorito para el título.

Benavides, que se distrajo en un punto crítico del trazado, admitió su error: “Me equivoqué en un punto difícil del recorrido, y aunque pudimos corregir el rumbo, ya había perdido 9 minutos”, comentó. A pesar del contratiempo, se mostró optimista: “Tuve que concentrarme en la supervivencia en un grupo de cuatro pilotos. Mañana espero tener una mejor jornada”.

La segunda mitad de la etapa maratón se llevará a cabo el miércoles, con un trazado de 371 kilómetros de especial (47 kilómetros de enlace) entre el campamento refugio y Bisha.