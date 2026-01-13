El Gobierno acelera la agenda de reformas, pero la reacomoda

La reforma laboral y la tributaria ocupan el primer lugar en la agenda de objetivos inmediatos del Gobierno nacional en el Congreso. Forman parte del temario de sesiones extraordinarias y, tras su aprobación, el presidente Javier Milei cuenta con llevar al período ordinario las propuestas de Consejo de Mayo, y profundizar el esquema de desregulaciones, avanzando sobre “600 mil decretos que traban la economía”.

Así enunciado, parece una hoja de ruta clara y definida. Sin embargo, aún con el empuje proporcionado por los resultados de las elecciones intermedias y la favorable renovación parcial de las bancas legislativas, poder llevar adelante ese cronograma requerirá un apoyo que el oficialismo no tiene asegurado, ni es incondicional.

Y que motiva una intensa actividad de negociación, y también el suficiente grado de flexibilidad como para introducir cambios no solamente puntuales.

Convertida en una figura estelar del elenco gubernamental, la flamante senadora Patricia Bullrich cargó sobre sus espaldas la responsabilidad de lograr la aprobación de la ley. Y para ello, gestionar los consensos necesarios, tomando en cuenta opiniones diversas para introducir cambios en el texto del dictamen que llegará al recinto de la cámara alta en febrero.

“Popularizar la discusión”

Como muestra de ello, este fin de semana participó de un conversatorio en Mar del Plata, con el fin de “explicar y trabajar con la gente, los empresarios y las pymes. Queremos contarles cómo es esta reforma laboral, qué certezas le va a dar a trabajadores y empresas".



"Es una manera de popularizar la discusión de las leyes, de sacarlas del palacio del Senado y volcarlas a una discusión de qué va a significar esto en la vida de las personas”, añadió

Y confirmó, sin tapujos que en lo que hace a la discusión “el Gobierno está abierto. Nada de lo que presentemos puede no estar abierto a ser analizado por otros sectores políticos o sociales, porque tenemos en el Senado, por donde entró el proyecto, 21 votos. Es importante buscar ese consenso”. El mínimo requerido para garantizar el quórum y la aprobación es de 37.

La senadora destacó que, a tal efecto, “está dispuesto a hablar con todos los sectores sociales” interesados en la propuesta y, en el plano partidario, “con el radicalismo, el PRO y los gobiernos provinciales que tienen representantes” en el Congreso.

Esa tarea es la que asumió el ministro del Interior, Diego Santilli. Pero, a la vez, LLA activó comisiones técnicas y consultas a distintos niveles, mientras la CGT refuerza su campaña para frenar artículos que afectan convenios colectivos y crean un Fondo de Asistencia Laboral. Bullrich ratificó que habrá diálogo también con el sector sindical, pero “si no cambia el espíritu del proyecto”.



Tributos en revisión

En paralelo, y para una instancia posterior, se trabaja en una reforma tributaria parcial, orientada a aliviar la carga sobre empresas y emprendedores.

En ese sentido, quedó para más adelante la reforma integral que el Gobierno esperaba concretar en extraordinarias. En lugar de eso, buscará avanzar con cambios acotados y los que están incluidos en el proyecto de “modernización laboral”. Esto en razón de que los gobernadores no se mostraron dispuestos a aceptar recortes en impuestos coparticipables que afecten sus propias recaudaciones.

Según consigna La Nación, citando fuentes del oficialismo, la idea es avanzar con ajustes tributarios escalonados, pero no con un paquete general. “Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”, consignaron.

Por otra parte, si se logra la aprobación de la reforma laboral, la rebaja de impuestos incluida en ella no entrará en vigencia de manera automática. Según la cláusula añadida al proyecto original, esto estará supeditado a la decisión del Ministerio de Economía, en atención al cumplimiento de las mets de equilibrio fiscal.



Se trata de las disposiciones comprendidas en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, que de esta manera dependerán de la evolución de los números fiscales.

600 mil desregulaciones

En tanto, a pesar de estos condicionamientos (y de que la otra reforma, la del Código Penal, ni siquiera fue enviada al Congreso), el presidente Javier Milei mostró altas expectativas con respecto a la aprobación de los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

Durante una entrevista con CNN, el mandatario aseguró que una vez que arranque el periodo ordinario el próximo 1ro. de marzo, los temas de extraordinarias ya estarán resueltos y arrancarán con el debate de las propuestas surgidas del Consejo de Mayo y, posteriormente, más reformas desregulatorias.

"Todo lo que yo prometí en la campaña lo mandé a extraordinarias. Ya está aprobado el Presupuesto con déficit cero, está aprobada Inocencia Fiscal, tiene dictamen en el Senado la Modernización Laboral y la (reforma de la) Ley de Glaciares", enumeró, y mencionó que "también están esperando para entrar la reforma tributaria y lo que tiene que ver con el endurecimiento del Código Penal".

Milei se mostró confiado en que todo ese temario, “el 1ro. de marzo, cuando empiecen las ordinarias, ya va a estar terminado. A partir de ahí, la etapa que sigue es el Consejo de Mayo, que básicamente se trata de nueve puntos, y, por ejemplo, hay uno que dice propiedad privada; la contracara de eso, ¿sabe qué es?, avanzar en la agenda desregulatoria", agregó.

El mandatario reiteró que se avanzará "en lo que es el Consejo de Mayo y después tenemos muchísimas más reformas". Sobre esto, ahondó que "hay 600.000 decretos que traban la economía". "Nosotros estuvimos trabajando sobre 70.000. ¿Sabe por qué? Porque son los que están digitalizados. En cuanto terminemos eso y lo tengamos digitalizado, vamos a ir sobre esos 530.000 que todavía no pudimos mirar", dijo.

