Maximiliano Postovit: "La nueva cárcel va a cambiar la fisonomía de la ciudad"
El Concejal Maximiliano Postovit nos dio sus argumentos sobre por qué la nueva cárcel, que en su momento fue aprobada por el oficialismo de Viotti con la mayoría automática que tenía, y la razón por la que ayer se aprobó un proyecto que solicita al Gobernador y a funcionarios provinciales que reconsideren la instalación de la cárcel/alcaidía en el predio del sector norte, dentro del perímetro urbano de la ciudad, y que consideren nuevos terrenos para su emplazamiento fuera del mismo.
Los artículos del actual proyecto que suceden al considerando son claros: rechazan la construcción de una unidad penitenciaria en el sector norte del ejido urbano, particularmente en la extensión de la Avenida Italia e intersección con el camino público N° 5. Además, declaran de interés municipal la necesidad de relocalizar la actual Alcaldía que funciona en inmediaciones de la Jefatura Regional V de Policía, propiciando su emplazamiento fuera del área urbana y evaluando alternativas de carácter regional.
Postovit fue muy enfático y claro en una nota concedida a R24N, y fue tajante al afirmar que la nueva alcaidía cambiará la fisonomía de la ciudad.
Postovit también se refirió al actual gobierno de Viotti y al respecto fue contundente: "El de Viotti es un gobierno totalmente en decadencia"