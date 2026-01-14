Prevención de accidentes por picaduras de alacranes ante las altas temperaturas

Ante el aumento de las temperaturas y la mayor presencia de alacranes en algunos hogares, el Gobierno municipal recuerda a la comunidad una serie de medidas preventivas y recomendaciones a tener en cuenta para reducir el riesgo de picaduras y saber cómo actuar en caso de un accidente.

En cuanto a la protección personal, se recomienda revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, así como también la ropa de cama antes de acostarse o de acostar a bebés y niños. Además, se aconseja evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.

Para proteger el interior de las viviendas, es importante colocar burletes o alambre tejido tipo mosquitero en puertas y ventanas, y también en los desagües de ambientes y sanitarios, donde pueden colocarse rejillas. Asimismo, se deben controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras, revocar paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos y mantener el control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes.

En el ámbito peri-domiciliario, se recomienda mantener el orden periódico de las viviendas y sus alrededores, controlar la basura para reducir la cantidad de insectos como grillos y cucarachas que sirven de alimento a los escorpiones y evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña y hojarasca, ya que suelen ser lugares donde se refugian. En caso de manipular estos residuos, se aconseja no hacerlo con las manos.

Por otro lado, se recuerda que gallinas, sapos y gatos son predadores naturales de los escorpiones y contribuyen a su control.

Es importante tener en cuenta que el hábito de los alacranes de refugiarse en grietas de paredes, debajo de cajas, cartones, pilas de ladrillos, tejas, maderas y grietas del suelo, sumado a su capacidad de permanecer meses sin moverse, hace que el tratamiento químico resulte ineficaz. El uso de insecticidas domésticos puede generar un efecto contrario, desalojándolos de sus refugios y aumentando el riesgo de accidentes. Por este motivo, el ordenamiento ambiental es la principal medida de prevención.

Finalmente, en caso de picadura de alacrán, las niñas y los niños deben ser trasladados de inmediato al Hospital "Doctor Jaime Ferré". En el caso de personas adultas, se recomienda consultar al médico, especialmente si presentan hipertensión, diabetes u otras enfermedades preexistentes. La aplicación de hielo puede ayudar a aliviar el dolor mientras se realiza la consulta médica.