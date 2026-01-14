El dólar oficial se aleja del techo de la banda: qué puede pasar tras el dato inflación

El dólar oficial registró su mayor caída diaria en casi dos meses, lo que le permitió tomar distancia del límite superior de la banda cambiaria, en una jornada en la que el mercado siguió de cerca la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo. En paralelo, el Banco Central (BCRA) volvió a intervenir con saldo comprador y acumuló su séptima rueda consecutiva de compras en el mercado oficial.

En concreto, la autoridad monetaria cerró el día con un saldo neto positivo de u$s55 millones. En el Banco Nación, la cotización minorista retrocedió $5 y se ubicó en $1.485, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cedió $10,50 hasta los $1.457. De este modo, el dólar mayorista quedó a un 5,8% del techo de la banda, actualmente en $1.542, marcando la mayor distancia respecto del límite superior de la zona de flotación en casi dos meses.

En los dólares financieros, la dinámica fue más estable. El contado con liquidación (CCL) operó prácticamente sin cambios en $1.522,41, mientras que el dólar MEP cerró en $1.487,11. En tanto, en el mercado informal, el dólar blue finalizó la jornada sin variaciones en $1.505.

El dato de inflación y el aumento del techo de la banda

La rueda estuvo atravesada también por el dato de inflación de diciembre, que el INDEC dio a conocer este martes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una aceleración al 2,8%, por encima de las expectativas del mercado, que apuntaban a un 2,3%. Este dato volvió a poner el foco en el esquema cambiario vigente desde comienzos de 2026, cuando el BCRA decidió indexar las bandas al último registro de inflación disponible y dejar atrás el “crawl” del 1% mensual.

Dado que las bandas se ajustan al inicio de cada mes en función del IPC conocido en ese momento —correspondiente a dos meses atrás—, el techo de la banda cerrará enero con una suba del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre. Así, el 31 de enero el límite superior se ubicará en $1.564,30. A su vez, al 28 de febrero, el techo se incrementará otro 2,8% y alcanzará los $1.608,10.

La aceleración inflacionaria introduce presión para una mayor corrección del tipo de cambio con el nuevo esquema cambiario, aunque desde el Gobierno reiteran que el dólar no tiene por qué moverse automáticamente siguiendo los extremos de las bandas. En este contexto, el mercado evalúa hasta qué punto la estrategia oficial logrará contener las expectativas cambiarias, en un escenario en el que las tasas de corto plazo y la intervención del BCRA continúan siendo variables clave para la estabilidad del dólar.

