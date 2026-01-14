Fuerte respuesta de la AFA a la IGJ

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en respuesta a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Daniel Roque Vítolo. En su declaración, la AFA, presidida por Claudio Tapia, rechazó acusaciones de irregularidades administrativas y calificó la actuación de la IGJ como “desidia”.

La AFA informó que ya respondió a la intimación y presentó la documentación contable correspondiente a los ejercicios de 2017 a 2023. Aclaró que el cambio de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por la IGJ y registrado oficialmente en noviembre de 2024. La entidad desmintió que dicho cambio sea ilegal, asegurando que la IGJ nunca expresó objeciones durante el proceso.

En el comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA aseguró haber presentado sus balances en tiempo y forma, y que solo recibió una observación formal, a la que respondió dentro del plazo estipulado. Acusó a la IGJ de no notificar oficialmente otras observaciones y de archivar algunos expedientes sin explicaciones. Además, mencionó demoras de hasta tres años en el análisis de balances por parte de la IGJ, sosteniendo que “el incumplidor no es la AFA, sino la IGJ”.

La AFA enfatizó que actualmente está bajo la fiscalización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y que la IGJ solo puede intervenir en trámites iniciados antes del cambio de jurisdicción. Finalmente, criticó a la IGJ por utilizar los medios de comunicación para hacer acusaciones graves sin respaldo y por filtrar información confidencial, concluyendo que se trata de un intento de construir un relato ficticio sobre incumplimientos.