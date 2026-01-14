Día cuesta arriba para los argentinos en una de las etapas más duras del Dakar

La etapa 9 del Rally Dakar 2026 resultó complicada para Luciano Benavides, quien cedió el primer lugar en la categoría motos y ahora ocupa el tercer puesto en la clasificación general. El piloto salteño se encuentra a 7 minutos y 5 segundos del nuevo líder, el australiano Daniel Sanders, seguido por el estadounidense Ricky Brabec en la segunda posición.

Dificultades en Rally 2

En la categoría Rally 2, los pilotos argentinos Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola enfrentaron un terreno desafiante. Rostan finalizó en el 28° lugar de la etapa y se mantiene 26° en la general, mientras que Cola ocupó el 35° puesto del día y continúa en el 37° lugar acumulado, con el objetivo de completar la competencia.

Desafíos en Challenger

La categoría Challenger fue la más complicada para los argentinos, con Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini enfrentando problemas mecánicos en el radiador de su Taurus #300. Este inconveniente les costó más de una hora en la especial, finalizando en el 28° puesto del día, a 1h13m23s del líder, el español Pau Navarro. A pesar de los contratiempos, el equipo campeón mundial pudo seguir adelante gracias a la ayuda de otros competidores.

Podios que dan esperanza

Sin embargo, la jornada también trajo buenas noticias con un doble podio argentino en Challenger. Kevin Benavides, en conjunto con Lisandro Sisterna, quedó segundo en la etapa, mientras que David Zille, navegando con Sebastián Cesana, fue tercero. Zille se mantiene cuarto en la clasificación general, cerca de las posiciones de vanguardia.

Actuación en Side by Side

En la categoría Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini terminaron en la posición 13° y continúan sextos en la general. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi lograron un octavo lugar en la etapa y permanecen séptimos en el acumulado.

Innovación y tradición

En las categorías especiales, Benjamín Pascual se adjudicó la victoria de etapa en Dakar Future Mission 1000, pilotando la moto eléctrica Segway y acercándose en la general. Además, Gastón Mattarucco sigue en la competencia como navegante de Javier Vélez en la categoría de autos históricos.

Lo que sigue

La competencia continuará este miércoles en la madrugada argentina, con la etapa 10 rumbo a Bisha, un tramo crucial que empezará a definir el futuro de los representantes nacionales en el desierto.