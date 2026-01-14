¿A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026?

Tras un 2025 en el que la inflación superó ligeramente el 30% y el dólar oficial minorista se mantuvo por debajo de los $1.500, consultoras económicas locales e internacionales han ajustado sus proyecciones para 2026 y 2027. Según el último informe de LatinFocus, las expectativas de inflación y tipo de cambio han mostrado cambios mínimos desde diciembre, sugiriendo un escenario de estabilidad.

Los análisis indican que la inflación seguirá desacelerándose, aunque persisten presiones vinculadas al tipo de cambio y la depreciación del peso. Datos recientes del Indec reflejan que la inflación de diciembre alcanzó el 2,8%, lo que eleva el total anual al 31,5%.

Se espera que la inflación disminuya en los próximos trimestres. Los panelistas de FocusEconomics proyectan un aumento promedio del 24% en los precios al consumidor para 2026, un ajuste leve de 0,1 puntos respecto a diciembre, y un 14,9% para 2027, consolidando una tendencia a la baja.

El moderado aumento de precios se atribuye a un gasto público controlado, mayor competencia interna y una flexibilización en las importaciones. Sin embargo, la depreciación del peso genera presiones sobre productos cotizados en dólares, especialmente bienes importados.

El tipo de cambio, que actualmente se sitúa en $1.490 para el dólar oficial y cerca de $1.505 en el mercado paralelo, se plantea como un factor central en este contexto. El Banco Central permite que el peso se deprecie dentro de un marco que evita saltos bruscos, alineándose con la inflación y las expectativas de mercado. Las proyecciones indican que el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.733,6 en 2026 y $1.935,2 en 2027, datos que permanecen relativamente estables desde diciembre.

Las expectativas sobre las tasas de interés también influyen en esta dinámica. La tasa Badlar, que descendió por debajo del 30% tras las elecciones de octubre, se prevé que termine 2026 en 18,46% y 2027 en 14,21%, lo que mejorará las condiciones de financiamiento.

En el plano externo, la balanza comercial registró un superávit de USD 2.500 millones en noviembre, su nivel más alto desde mayo de 2024, impulsado por un crecimiento del 24,1% en las exportaciones. Para 2026, se estima que las exportaciones crecerán un 5,6% y las importaciones un 8,1%, con un superávit comercial proyectado de aproximadamente USD 9.400 millones.

Por último, el crecimiento del PIB se prevé en un 3,2% para 2026 y una expansión similar para 2027, que superaría el promedio de la región. Estas expectativas consideran además las reformas estructurales implementadas por el Gobierno, aunque los analistas advierten que aún no impactan de manera inmediata en las proyecciones de inflación y tipo de cambio.