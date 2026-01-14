Irán, otra vez bajo acusación: la muerte de un futbolista desata indignación

La muerte del exfutbolista iraní Mojtaba Tarshiz y su esposa durante las protestas en Irán ha conmocionado al país y al ámbito deportivo. Según reportes de The Caspian Post, basados en el canal de Telegram “Azad Iran”, ambos fueron abatidos a tiros por fuerzas de seguridad el 8 de enero, en medio de manifestaciones en diversas ciudades.

La pareja, que deja atrás a dos hijos bajo el cuidado de familiares, ha provocado una ola de repudio en la sociedad iraní y en la comunidad deportiva, en un contexto de creciente violencia y represión.

Tarshiz, originario de Ghaemshahr en la provincia de Mazandarán, jugó en varios equipos destacados, como Nasaji Mazandaran, Tractor S.C. de Tabriz, Fajr Sepasi Shiraz y Mes Kerman a lo largo de su carrera.