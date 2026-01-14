El yogur puede mejorar la digestión

El yogur se ha consolidado como uno de los alimentos más consumidos a nivel diario, gracias a su capacidad para promover una digestión saludable a través de los probióticos. Según la Mayo Clinic, el consumo regular de yogur con cultivos vivos ayuda a mantener el equilibrio de los microorganismos intestinales, lo que favorece el funcionamiento adecuado del sistema digestivo.

La popularidad del yogur se debe a su perfil nutricional. Este alimento aporta nutrientes esenciales como calcio, proteínas, vitamina B12 y selenio.

Probióticos y microbiota

Además de sus beneficios nutricionales, el yogur es destacado por su aporte de probióticos, microorganismos vivos que brindan beneficios específicos para la salud. Estos probióticos son fundamentales para el equilibrio de la microbiota intestinal, favoreciendo el desarrollo de bacterias beneficiosas y limitando las dañinas.

El intestino humano alberga billones de microbios cuya función incluye proteger contra patógenos, facilitar la digestión, sintetizar vitaminas y regular neurotransmisores relacionados con el bienestar mental. Sin embargo, el uso de antibióticos y otros factores pueden alterar este equilibrio, lo que se relaciona con problemas como la diarrea y el síndrome del intestino irritable.

Durante la producción del yogur, se añaden bacterias como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que son responsables de la fermentación y de las características del producto. La Mayo Clinic destaca que el yogur es uno de los alimentos más conocidos por su contenido de probióticos.

Eficacia y selección del yogur

La evidencia científica sugiere que algunas cepas presentes en el yogur pueden disminuir el riesgo de diarrea causada por antibióticos y aliviar problemas digestivos como el estreñimiento. Sin embargo, la Mayo Clinic enfatiza que la eficacia de los probióticos varía según la edad, estado de salud y la cepa utilizada.

Para elegir un yogur adecuado, la Mayo Clinic recomienda optando por aquellos que incluyan “cultivos vivos y activos” en la etiqueta. Es preferible evitar yogures pasteurizados post-fermentación, ya que este proceso elimina las bacterias vivas. También se aconseja controlar el contenido de azúcares añadidos y optar por yogur natural sin endulzar, priorizando versiones bajas en grasa si se busca limitar el consumo de calorías o grasas saturadas.

Recomendaciones para grupos específicos

Las directrices de la Mayo Clinic sugieren que muchas personas con intolerancia a la lactosa pueden consumir yogur, ya que los cultivos bacterianos ayudan en su digestión. Opciones como el yogur griego, que tiene menor contenido de lactosa, son recomendables. Asimismo, el yogur de soya fortificado es una alternativa nutritiva.

La investigación sobre el impacto del yogur y los probióticos en la salud digestiva continúa en evolución, y expertos coinciden en que los beneficios pueden diferir entre individuos según sus características y estado de salud. Con el creciente interés en el papel de los alimentos fermentados y la microbiota, el consumo de yogur con cultivos activos se presenta como una opción accesible para mejorar el equilibrio microbiano intestinal y el bienestar general.