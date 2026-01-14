Majo Martino contó todo sobre el conflicto de Sofi Gonet en Telefe

Sofi Gonet, participante de MasterChef Celebrity, visitó el programa "Cortá por Lozano" en Telefe, pero su aparición terminó en controversia. La actriz, que había llegado con una actitud positiva, se enfureció al ver que comenzaron a hablar de su relación anterior con Homero Pettinato.

Según Majo Martino, panelista de SQP, Gonet había condicionado su participación al hecho de que Verónica Lozano estaría al mando del programa. Además, solicitó ser llevada al diván, como han hecho otros participantes. Sin embargo, el conflicto estalló tras la presentación de un informe que, en lugar de centrarse en su paso por MasterChef, abordó su tumultuosa relación con Pettinato.

Durante el programa, Gonet hizo una autocrítica y reconoció haber reaccionado de manera exagerada. "Nadie se había ido de esa forma del programa en años", comentó Martino. Sofi, por su parte, se sintió decepcionada al no ver clips relacionados con su participación en el reality, sino material que la ponía en un lugar desfavorable. "Me sentí como si me apuñalaran por la espalda. Supuestamente me debían cuidar", añadió.

Finalmente, Gonet dejó el canal molesta, aunque al reflexionar en su auto, encontró el humor en la situación.