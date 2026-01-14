BTS llega por primera vez a la Argentina

El K-Pop ha evolucionado desde los años 2000, convirtiéndose en un fenómeno cultural a nivel global. En Argentina, la música surcoreana se ha apoderado de los corazones de muchos, con una pasión que rivaliza con la de las hinchadas de fútbol. Esta semana, la emoción alcanzó un nuevo nivel con el anuncio de que BTS, el grupo más destacado del género, realizará su primera presentación en el país durante su gira mundial 2026.

El martes 13 de enero, la productora de BTS confirmó que el grupo se presentará en Argentina el 23 y 24 de octubre. La noticia generó un frenesí en redes sociales, con los hashtags #BTSTour2026 y #BTSComeback2026 dominando las tendencias. Los fanáticos compartieron su alegría a través de videos, memes y promesas humorísticas, como “hipotecar la casa” para conseguir entradas.

Este anuncio surge justo antes del lanzamiento de su quinto álbum, previsto para el 20 de marzo, lo que marcará el regreso del grupo completo tras cuatro años de pausa por el servicio militar en Corea del Sur. La última actuación de BTS en la región fue en 2019, cuando ofrecieron conciertos en São Paulo durante la gira "Love Yourself: Speak Yourself".

En Argentina, esta presentación será histórica, ya que es la primera vez que el grupo se presentará como un todo, aunque Kim Seokjin había visitado el país en 2022 como parte de un evento de Coldplay.

La reacción del fandom argentino, conocido como ARMY, fue inmediata. Expresaron su entusiasmo en redes sociales con mensajes como “No puedo creer que llegó el día” y “Me siento en un sueño”, evidenciando la devoción hacia el grupo.

Previo al anuncio, los fanáticos organizaron encuentros en lugares icónicos de la ciudad, creando un sentido de comunidad que caracteriza a los seguidores argentinos del K-Pop. Los videos de sus reacciones y celebraciones mostraron su creatividad y alegría.

El impacto de BTS en Argentina es significativo, ya que el grupo es uno de los artistas más escuchados globalmente. La productora DF Entertainment ha habilitado un formulario en sus redes para que los fans se inscriban y reciban novedades sobre la venta de entradas. Aunque aún no se han revelado precios ni el lugar de los shows, la expectativa es alta y se prevé que la demanda sea histórica.

El anuncio también subraya la creciente popularidad del K-Pop en Argentina, un fenómeno que comenzó hace más de una década con la visita de grupos como SUPER JUNIOR y 4MINUTE. A lo largo del tiempo, el apoyo local ha crecido, con iniciativas como K4OS, un grupo argentino que rinde homenaje al género.

El K-Pop, que fusiona varios estilos musicales con presentaciones visualmente impactantes, ha creado una cultura colectiva que va más allá de la música. Para los fanáticos argentinos, cada anuncio y presentación se vive como una celebración.

Con la llegada de BTS, queda claro que el K-Pop en Argentina es una pasión consolidada y no un simple fenómeno pasajero. En 2026, se anticipan noches memorables que reafirmarán el compromiso y la emoción de los seguidores. En este país, el K-Pop se siente intensamente: una respuesta que solo puede ser vivida con el corazón.