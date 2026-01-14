Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda

Marta Fort ha vuelto a acaparar la atención en redes sociales tras revelar su nuevo y audaz tatuaje, que cubre casi completamente su espalda. A través de su cuenta de Instagram, la hija del fallecido empresario Ricardo Fort mostró el impactante diseño y se presentó con un comentario irónico: “Me hice una cosita”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron. En ellas, Marta aparece de espaldas, con su torso al descubierto, exhibiendo un tatuaje de líneas negras finas y simétricas que evocan una estética abstracta. Esta obra, realizada por el estudio Golden Ink Palermo, marca una nueva etapa en la identidad pública de la influencer, quien ha buscado distanciarse de los moldes tradicionales.

El nuevo tatuaje, de gran tamaño, contrasta con los anteriores que ya adornaban su cuerpo. En un video compartido desde el estudio, se puede apreciar mejor la simetría y los detalles del diseño. En otra historia, mientras posaba con un look casual, Marta advirtió sobre sus “pensamientos intrusivos”.

Como es habitual, sus seguidores reaccionaron rápidamente a la publicación. Hubo numerosos elogios por su valentía y el atractivo del diseño, con comentarios como “Quedó espectacular” y “Muy vos”. Sin embargo, algunos expresaron sorpresa por el tamaño y la transformación estética que implica.

En paralelo, Marta se encuentra en el centro de una controversia familiar. Recientemente, criticó a su primo, John Fort, quien intentó posicionarse en los medios como un posible integrante del negocio familiar. Tras sus declaraciones, John admitió haber mentido sobre sus intenciones, lo que llevó a Marta a responder en redes sociales. En su mensaje, enfatizó su descontento con el uso mediático del apellido Fort por parte de su primo, quien le había escrito en privado para “desmentir” su polémica y buscar promoción para su marca personal.

Esta serie de acontecimientos refleja no solo la evolución personal de Marta, sino también las tensiones en el clan Fort, encapsuladas en su mensaje contundente sobre la autenticidad y la familia.