Investigación sobre tarifas de gas en Santa Fe: Impacto en la Industria Local

La Autoridad Nacional de la Competencia ha decidido investigar el esquema tarifario del gas a raíz de un reclamo presentado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Esta investigación, anunciada el lunes 12 de enero, se originó tras meses de gestiones ante diferentes organismos, incluido Enargas. El cuestionamiento se centra en las tarifas que afectan a más de 400 industrias de la provincia.

Puccini argumenta que la actualización de la fórmula podría reducir las tarifas en un 40%, mejorando así la competitividad de las empresas. "Con el gobernador Maximiliano Pullaro, estamos atentos a la tarifa y su composición, ya que una revisión favorable beneficiaría a nuestras empresas", afirmó Puccini.

El Tribunal de Defensa de la Competencia está analizando los segmentos de distribución y comercialización de gas natural a nivel nacional. Santa Fe indica que las tarifas actuales no reflejan la nueva matriz energética del país, lo que perjudica la competitividad industrial.

Enargas ha señalado que las distribuidoras han mantenido antiguos contratos sin considerar los cambios en la producción de gas, lo que genera inequidades en las tarifas de distintas regiones. "Las tarifas mayoristas aún dependen de un mix de transporte que ya no existe", destacó Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe.

Puccini recordó que anteriormente Santa Fe importaba gas de diversas fuentes, pero hoy el suministro proviene mayoritariamente de la cuenca neuquina, que es más económica. "Estamos pagando por una tarifa que no se alinea con la realidad actual", sostuvo.

La provincia estima que una revisión de la metodología tarifaria podría disminuir significativamente los costos operativos de las empresas, que pueden llegar a representar hasta un 40% de sus gastos. “Es crucial corregir esta fórmula para fortalecer la producción y el empleo”, concluyó Puccini.

El gobierno de Pullaro reafirmó su compromiso de trabajar por condiciones más justas para la industria, señalando que es momento de construir un sistema que refleje la realidad productiva y territorial de Argentina, con Santa Fe liderando el camino.