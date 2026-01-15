Cárcel en Rafaela: ¿Qué se esconde detrás de tanta insistencia del oficialismo?

La nueva Alcaidía no se puede hacer en donde oportunamente fue aprobada a instancias del oficialismo de Rafaela, en especial del intendente Leonardo Viotti. La movida de la oposición debe ser escuchada y hay que cambiarla de lugar, ya que en pocos años Rafaela tendrá una cárcel para 500 personas en pleno centro de la ciudad. Nadie duda que es imprescindible que Rafaela tenga una nueva Alcaidía; lo que se cuestiona es el lugar en donde se aprobó que se construya. A esta altura, y con los cuestionamientos existentes, nos preguntamos cuáles son las causas por las cuales hay tanta insistencia por parte del oficialismo, qué intereses hay en juego. Lamentablemente, cuando en política se insiste tanto, a pesar de tantas voces en contrario, solo nos queda pensar que esos intereses no son para nada "santos". El intendente Viotti debe escuchar a la oposición, no cerrarse; eso no es de una persona democrática. Cuando se aprobó la construcción de esta cárcel, Viotti tenía mayoría en el Concejo Municipal; eso ahora no existe y seguramente, si se volviera a votar, la realidad sería otra. Viotti debe despejar todas las dudas; su gobierno no merece cargar con una mancha que seguramente quedará en el tiempo. ¿Qué se esconde detrás de tanta insistencia para que la cárcel se construya en el lugar oportunamente aprobado?