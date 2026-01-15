Pido Gancho Verano 2026: espacios de juego y encuentro que continúan todo el año

En el marco del verano 2026, el Gobierno municipal impulsa Pido Gancho Verano, una iniciativa que fortalece los Espacios Pido Gancho durante el receso escolar, manteniendo la presencia territorial y adaptando las propuestas a la dinámica propia de las vacaciones.

La propuesta se desarrolla en La Pile, la pileta municipal ubicada en barrio Italia, y en la pileta del Centro de Día Oeste (CeDi), ubicada en Los Nogales, espacios que permiten ampliar las instancias de encuentro y disfrute durante la temporada estival, sin interrumpir el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año en los barrios.

Pido Gancho Verano alcanza a 97 niños y adolescentes, con el objetivo de seguir fortaleciendo vínculos, la participación y el acceso a espacios cuidados, inclusivos y pensados para las infancias y adolescencias.

La iniciativa forma parte de una política pública sostenida, que entiende al verano como una oportunidad para continuar acompañando a las familias y garantizar el derecho al juego, al encuentro y a la inclusión, en articulación con distintas áreas y dispositivos municipales.

Actualmente, la propuesta ya lleva dos semanas de implementación, con una participación sostenida de niñas y niños tanto en "La Pile" como en el CeDi, consolidando espacios de cuidado, disfrute y construcción comunitaria.