El descacharrado es clave para prevenir el dengue

Ante la previsión y desarrollo de lluvia en esta región del país, el Gobierno Municipal de Rafaela recuerda que es importante evitar la presencia de elementos que al aire libre puedan acumular agua.

El descacharrado, acompañado por el desmalezado de patios y terrenos, evita la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.

En tal sentido, el descacharrado consiste en eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos y recipientes. Estos elementos favorecen que el mosquito se resguarde y se reproduzca.

Asimismo, se recomienda mantener patios, terrazas y terrenos baldíos limpios y desmalezados; tapar los tanques de agua; destapar los desagües y colocar boca abajo los recipientes que puedan juntar agua.

Por otra parte, las piletas de natación deben mantenerse limpias y con cloro durante todo el año. En caso de no utilizarse, deben vaciarse.

Además, es válido señalar que es importante cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y floreros.

En la misma línea, para prevenir las picaduras de mosquitos se aconseja utilizar telas mosquiteras en puertas y ventanas, aplicar repelente corporal cada tres horas y usar ropa clara que cubra brazos y piernas. También pueden emplearse repelentes ambientales (tabletas o espirales).



La presencia de síntomas, tales como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, cansancio o erupciones en la piel, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.





