El Teatro Lasserre recibió un aporte provincial para recuperar su fachada histórica

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, otorgó un aporte de 6.000.000 de pesos destinado a la puesta en valor del Teatro Lasserre, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

El anuncio se concretó durante la visita del gobernador a Rafaela, quien eligió al histórico teatro como primera parada de su recorrida, donde hizo entrega formal de los fondos que permitirán avanzar en obras clave para la recuperación de su fachada original.

El aporte estará destinado específicamente a la reparación de la vereda del teatro y a la restauración del cartel original de la marquesina, una pieza icónica de la historia cultural local. Se trata de un cartel metálico que lleva la inscripción "TEATRO LASSERRE CCR", que originalmente estaba iluminado con luces de neón y que actualmente se conserva en el sótano del edificio. La intervención permitirá reinstalarlo y modernizarlo con tecnología LED, respetando su diseño original.

Cabe destacar que el frente del Teatro Lasserre se encuentra declarado patrimonio histórico de la ciudad, por lo que esta obra permitirá recuperar la imagen original de su fachada, fortaleciendo la identidad cultural y el valor simbólico de este espacio para la comunidad rafaelina.

Provincia y Municipio continúan trabajando de manera conjunta para preservar y fortalecer los espacios culturales, promoviendo la conservación del patrimonio y garantizando el acceso de los vecinos a lugares que forman parte de la historia y la vida social de Rafaela.