El gobierno declaró a grupos de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la inscripción de los capítulos u oficinas de Líbano, Egipto y Jordania de la organización Hermandad Musulmana en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representan una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 32/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos de la norma, la medida se apoya en informes de carácter reservado que señalan que estos capítulos de la organización, conocida en árabe como Yami’at al-Ijwan al-Muslimin, presentan una estructura y accionar de carácter transnacional, con vínculos directos o indirectos con la promoción del extremismo violento, la radicalización ideológica, la desestabilización institucional y el apoyo material, logístico o financiero a organizaciones terroristas.

La resolución remarca que la decisión se inscribe en los compromisos asumidos por la República Argentina en el marco de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas orientadas a prevenir y sancionar el financiamiento del terrorismo.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Nacional destacó que la inscripción en el RePET constituye una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en línea con los estándares internacionales vigentes.





Que dice la Resolución

El texto oficial subraya que el crimen organizado y el terrorismo representan una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, y que su abordaje requiere respuestas urgentes y contundentes, junto con una coordinación estrecha entre los organismos del Estado y el intercambio de información a nivel nacional e internacional.

La medida se adoptó tras verificar que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el artículo 25 del Decreto 918/2012, que regula el funcionamiento del RePET, y que habilita la inscripción de personas u organizaciones sobre las cuales existan motivos fundados para sospechar vínculos con amenazas reales o potenciales a la seguridad interior.

La resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva instruye además la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la continuidad del trámite, y del Ministerio de Justicia a fin de concretar la inscripción formal en el registro.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política del Gobierno de reforzar los instrumentos de control y prevención frente al terrorismo y su financiamiento, mediante una estrategia que combine prevención, persecución penal y cooperación internacional.

Fuente: Ámbito