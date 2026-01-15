Un triángulo inesperado sacude al deporte australiano

Lachie Neale, destacado jugador de la AFL y figura de los Brisbane Lions, se ve envuelto en un escándalo por una supuesta infidelidad con Tess Crosley, amiga íntima de su esposa, Jules Neale.

La controversia comenzó cuando una fuente cercana a la familia observó a Neale y Crosley en una situación comprometida dentro de un automóvil. Tras conocer la noticia, Jules Neale abandonó su hogar y expresó su desilusión en declaraciones públicas: “He sido traicionada de la manera más inimaginable. Todo lo que puedo hacer ahora es sanar y cuidar de mis hijos”.

Lachie Neale, por su parte, reconoció en un comunicado que había decepcionado a su familia y se mostró arrepentido por sus acciones, aunque no ofreció detalles adicionales: “Pido disculpas a quienes lastimé. Estoy profundamente arrepentido”.

Crosley ha eliminado fotos con la pareja de sus redes sociales y fue vista sin su anillo de compromiso. Medios como PerthNow también han publicado imágenes antiguas que revelan una amistad prolongada entre las familias.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha brindado más declaraciones. Especialistas sugieren que no habrá reconciliación y que la relación entre Neale y Crosley podría continuar en la privacidad. La situación genera especulaciones sobre el impacto que tendrá en la carrera de Neale, a semanas del inicio de la nueva temporada de la AFL.