Salen a la luz nuevas imágenes del conflicto entre Mancuso, Pochettino y Herrera

Un video reciente ha revivido el escándalo protagonizado por los futbolistas argentinos Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José Tucu Herrera, del club brasileño Fortaleza, tras los festejos de Año Nuevo. Las imágenes, que han sido difundidas por medios locales, muestran una pelea masiva entre los jugadores y vecinos, lo que ha llevado a una investigación judicial.

La confrontación se originó a inicios de 2026 a raíz de una queja por el alto volumen de la música durante la celebración. En el video se pueden observar golpes, empujones y la intervención de varias personas, tanto en el interior como en el exterior del lugar.

El caso ganó atención después de que un vecino denunciara a Mancuso por ruidos molestos y los incidentes subsecuentes. El denunciante afirmó que su hija no podía dormir debido a la música, que se mantuvo alta hasta aproximadamente las cinco de la mañana.

La Policía Civil ha iniciado una investigación y está analizando las imágenes como parte del expediente. Mientras tanto, Mancuso emitió un comunicado en redes sociales, donde ofreció una versión diferente de los eventos. Según su relato, el vecino llegó "fuera de control", insultándolo y provocando destrozos al ingresar a la vivienda.