Reforma laboral: "Santa Fe hará sugerencias, pero más allá de la ley, la Provincia tomó su iniciativa para generar empleo"

De cara al tratamiento del proyecto libertario de reforma laboral en febrero en el Congreso, el ministro de Trabajo provincial, Roald Bascolo, confirmó que presentarán sugerencias en la redacción de la ley para atender situaciones puntuales en el marco de la informalidad laboral y la creación de puestos de trabajo.

“Tiene que poner el foco en los tres principales problemas argentinos que son la informalidad laboral, la no creación de empleo, que en el nivel privado registrado solo creció un 3 por ciento en los últimos 15 años y la litigiosidad laboral que obstaculiza nuevos proyectos”, planteó en conversación con Radiópolis (Radio 2).





“Lo que genera puestos de trabajo no es solo una reforma laboral sino que tiene que ver con cuestiones tributarias que incentive a las pymes a invertir”, sostuvo y remarcó en ese sentido: “La Provincia ya tomó su propia iniciativa, en cuanto a la obra pública, a diferencia de Nación que cortó todo, triplicó de un año a otro los índices y ahora, ya rige la nueva ley Tributaria, una apuesta fuerte para fomentar el empleo bajando los tributos”.



Reforma laboral y Ley Tributaria

La Ley Tributaria de Santa Fe 2026, aprobada a finales de 2025, se centra en el alivio fiscal con incentivos a la producción y empleo, incluyendo descuentos en Ingresos Brutos por contratación de nuevos empleados y por el pago de energía eléctrica (EPE), y beneficios en Inmobiliario para contribuyentes cumplidores y el agro, buscando dinamizar la economía provincial con medidas como la actualización del Módulo Tributario y la reducción de la carga impositiva sin subir alícuotas generales.

Báscolo indicó que se está a la espera de la reglamentación de esa ley y resumió su espíritu: “Todas las empresas que contraten a partir de enero 2026, generen nuevos empleos y que paguen Ingresos Brutos en Santa Fe, tendrán un descuento por cada nuevo trabajador de 1.500.000 pesos”, precisó y advirtió que la iniciativa busca el incremento de los puestos laborales pero también su formalización.

“Más allá de cómo esté la microeconomia, lo que hace Santa Fe es tomar su propia iniciativa para lo laboral”, destacó con la mirada puesta en el año que comienza, a diferencia de 2025 que dejó un sabor agridulce. “Teníamos expectativa de repunte la micro, pero en septiembre con las elecciones, las tasas de interés, el dólar todo hizo que se dificulte el crecimiento, con mucha incertidumbre ya que el que esperábamos como una palanca fue un salvavidas de plomo”, analizó.

Santa Fe

Consultado sobre la situación de las empresas Verónica, Euro y Vassalli en Santa Fe, el ministro manifestó: “Son casos particulares, empresas que arrastran problemas desde hace más de un año”, dijo y desarrolló un breve cuadro de cada una de ellas.

A continuación, el ministro observó: “En 2024 se perdieron puestos de trabajo, la construcción perdió el mayor número de empleos registrados y la industria llegó a un pico de 10 mil suspensiones y eso después se fue recuperando. En 2025, la construcción empezó a recuperar parte de los puestos de trabajo perdidos, y sobre finales de 2025 podemos decir que en Santa Fe tenemos el mismo nivel de empleo de diciembre de 2023. Esto –advirtió–solamente se dio acá porque en el resto del país midió un 15 por ciento abajo de 2023 con 70 mil puestos de trabajo perdidos”.

Para Báscolo, la particular condición santafesina tiene un responsable y es el gobierno provincial. “Todo esto tuvo que ver con el plan de obras récord de la Provincia y el entramado privado que hizo un enorme esfuerzo para continuar con las obras emprendidas”, determinó.

Pero, si la construcción viene bien, tanto como el comercio y la salud –el ministro dijo que sumaron a la creación de empleos– lo que anda mal es la industria: “En general está complicada, perdieron empleos los sectores textiles, calzados, línea blanca y metalúrgica. Son sectores depreciados por la caída en el consumo interno y por el ingreso de importaciones de empresas e individuos a través de plataformas digitales como Shein y Temu”, apuntó y concluyó: “Mirando 2026 es de esperar que a estos sectores les cueste recuperarse”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.