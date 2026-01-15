El FMI destacó el ritmo de acumulación de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington que siguió Agencia Noticias Argentinas.

La vocera destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.

Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones.__IP__

Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.

Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei.

(NA)