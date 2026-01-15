Senadora Álvarez Rivero: "Hay más de 10 millones de argentinos trabajando en la informalidad"

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) afirmó hoy que la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo es necesaria porque “hay más de 10 millones de argentinos trabajando en la informalidad”, que están “sin derechos”, mientras que solo seis millones tienen “trabajo genuino y hacen aportes”.

“Más de 10 millones de argentinos están trabajando en la informalidad y son solo seis los que están aportando para el sistema previsional”, afirmó la legisladora cordobesa en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

La parlamentaria respaldó de ese modo el proyecto que se encuentra en la Cámara Alta y que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, retomaría su tratamiento el 10 de febrero, con la intención del oficialismo de aprobarla rápidamente.

Álvarez Rivero dijo que “tenemos que buscar la forma para bajar los costos del mercado laboral y de paso mejorar la competitividad”, expresó, y explicó que “con esta altísima informalidad no somos competitivos”.

Agregó que la reforma laboral “es un marco legal, es una ley que por sí sola no crea trabajo, pero sí puede incentivar la inversión, que es imprescindible para la creación de trabajo”.__IP__

Criticó, asimismo, la oposición de la CGT y las dos CTA al proyecto, y manifestó que “tenemos sindicalistas defendiendo privilegios, pero que no defienden el trabajo, la dignidad, la seguridad o el futuro de los argentinos”.

Además, sostuvo que a través de esta nueva ley “tenemos que animarnos también a terminar con la industria de juicio que aniquila pymes”, ya que este sector es “el que más empleo crea en la Argentina”, y los pequeños empresarios “no se animan a crear trabajo sin las condiciones legales necesarias”.

