El Presidente Milei fue ovacionado en Jesús María y cantó junto al Chaqueño Palavecino

El presidente Javier Milei fue recibido con una ovaciónnunca antes vista en el Festival Nacional de Doma y Folklore en Jesús María. En el escenario, el reconocido folclorista Chaqueño Palavecino dio la bienvenida al mandatario tras su actuación, invitándolo a cantar juntos "Amor Salvaje".

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, afirmó Palavecino. Junto a Milei, se encontraba Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien también fue reconocido por el artista.

Milei destacó la importancia del festival: “Nos hace quedar en todo el mundo por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”. Además, agradeció al electorado cordobés: “No quería faltar. Quiero darles las gracias”.

El festival mostró su gratitud con un mensaje especial en una pantalla, dando la bienvenida al presidente. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Milei solicitó a Palavecino cantar "Amor Salvaje" en honor a Córdoba. Aunque inicialmente se mostró reacio a subir al escenario, finalmente accedió a interpretar la canción junto al artista.

Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al festival, precedido por Mauricio Macri en 2017 y Néstor Kirchner en 2004.

El presidente llegó al evento en helicóptero y acompañó su visita con otros miembros de su comitiva. Sin embargo, su estadía en Córdoba fue corta, ya que tiene compromisos en Asunción, Paraguay, para firmar un Acuerdo de Libre Comercio y participará en el Foro Económico Mundial en Suiza la próxima semana.

El pedido de liberación de Nahuel Gallo en el festival

Durante el evento, Chaqueño Palavecino interrumpió su actuación para pedir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. “Le pedimos a la gente de Venezuela que libere a Nahuel Gallo, que no sabemos nada de él”, afirmó el artista, mientras recibía el aplauso del público y del presidente.

Gallo fue arrestado en el 2024 tras intentar ingresar a Venezuela para ver a su familia, enfrentando cargos que el Gobierno argentino ha calificado de violaciones a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional y la OEA han denunciado su situación, pidiendo su liberación inmediata.